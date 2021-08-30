Başakşehir’de sistemi eleştiren Junior Caiçara kadro dışı kaldı

Medipol Başakşehir, mevcut oyun sistemini eleştiren Junior Çaiçara kadro dışı bırakıldı.

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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Junior Çaiçara’nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi, Caiçara’nın 2022’de bitecek sözleşmesini 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatmıştı.

CAİÇARA NE DEMİŞTİ?

Sosyal medya hesabından Başakşehir’in oyun anlayışını eleştiren 32 yaşındaki Brezilyalı şu sözleri kullanmıştı: “Savunmayı düşünerek oynadığımızı herkes biliyor fakat biz geçmişte böyle oynamıyor, her rakibi eşit görüp saldırıyorduk. Ve bu bize şampiyonluğu getirmişti. Şu anda tüm sistemi değiştirmenin anlamı yok. Bu benim fikrim. Mesajımdan rahatsız olanlardan özür dilerim ama hislerim böyle.”

BAŞAKŞEHİR’İN AÇIKLAMASI

Başakşehir Kulübü’nden yapılan açıklamada “Futbolcumuz Junior Caiçara, kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu kulüp etik ve disiplin talimatını ihlal edici paylaşımından dolayı para cezası almış ve süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.” denildi.