Başakşehir’de Youssouf Ndayishimiye rekor bedelle Nice’e transfer oldu

Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'nin Fransa Ligue 1 ekibi Nice'e transfer olduğunu resmen açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir’de müthiş bir çıkış yakalayan Youssouf Ndayishimiye rekor bedelle Fransa Ligi ekiplerinden Nice’e transfer oldu.

Bonuslarla birlikte 16 milyon Euro karşılığında Fransız ekibine satılan oyuncunun transferi resmen açıklandı. 24 yaşındaki futbolcu, yeni takımıyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacak. Youssouf Ndayishimiye Başakşehir’de en yüksek bedelle satışı yapılan oyuncu oldu. Daha önce zirvede 14.5 milyon Euro ile Cengiz Ünder vardı.

2 YILDA ZİRVE YAPTI

Bu sezon Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 7 gol 1 asist üreten 24 yaşındaki Burundili oyuncu, savunmanın ortasında ve ön liberoda da görev yapabiliyor.

Başarılı oyuncunun Türkiye macerası 2 yıl önce Aigle Noir FC de Makamba’dan Yeni Malatyaspor’a sadece 45 bin Euro’ya transfer olmasıyla başlamıştı. Başakşehir 1 yıl sonra Ndayishimiye’yi 2.15 milyon Euro’ya kadrosuna katmıştı.

Başakşehir’den yapılan açıklamada, “Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveri ve başarıyla oynayan Youssouf Ndayishimiye, Fransa’nın OGC Nice kulübüne transfer olmuştur” denildi.