Başakşehir’i yenen Kayserispor, Emre Belözoğlu’na bir ilki tattırdı!
Son haftaların formda iki takımının karşılaşmasında Kayserispor, Başakşehir'i tek golle 1-0 mağlup etti. İstanbul ekibinin teknik direktör Emre Belözoğlu ise göreve geldiğinden bu yana ilk kez sahadan puansız ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kayserispor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı’ndaki mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanarak iç sahada üst üste 3. galibiyetini alırken yenilmezliğini de 6 maça çıkardı.
Karşılaşmada 90 dakika boyunca 4 isabetli şut çekilirken, Kayserispor’un 73. dakikada Uğur Demirok ile rakip kaleyi bulduğu ilk ve son pozisyonda ev sahibi takım golü buldu.
Başakşehir geride kalan dakikalarda skoru değiştirmek için çabalasa da aradığı gol gelmedi ve konuk takım sahadan puansız ayrıldı.
Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesinin ardından 12 maç boyunca yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir’in serisi 13. maçta sona erdi. Başakşehir, söz konusu süreçte 22 gol atıp kalesinde ise 11 gol gördü.
Bu sonucun ardından Kayserispor 31 puanla 9. sırada yer alırken, Başakşehir de 34 puanla 5. sırada kaldı.
Süper Lig’de hafta sonu Yukatel Kayserispor, Kasımpaşa’ya konuk olacak. Medipol Başakşehir, Göztepe’yi ağırlayacak.