Başakşehir’in 18 yaşındaki stoperi Ravil Tagir maça 11’de çıktı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu genç stoper Ravil Tagir'i 19 maçlık aranın ardından 11'e aldı.

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Beşiktaş deplasmanında Başakşehir’in genç savunmacısı Ravil Tagir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez bir lig karşılaşmasında görev yaptı. Son olarak kupada oynanan Bodrumspor mücadelesinde görev alan genç stoper, ayrıca ligde de 19 maçlık aranın ardından 11’e girdi. Ravil Tagir, ligde son olarak Aykut Kocaman yönetiminde ligin ilk yarısında oynanan Fatih Karagümrük maçında 11’de oynamıştı.

KADIN SEYİRCİLER TRİBÜNLERDEKİ YERİNİ ALDI

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı ekibin Medipol Başakşehir’i konuk ettiği karşılaşma öncesinde, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle karşılaşmanın kadın taraftarlar ve 7-12 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz olacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından birçok kadın taraftar ve çocuklar tribünlerdeki yerlerini aldı. Çok sayıda kadın taraftarın karşılaşmayı tribünden takip etmesi dikkat çekti.

ŞENOL BİROL UNUTULMADI

Karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk futbolunun önemli isimlerinden Şenol Birol unutulmadı. Beşiktaş’ın unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Şenol Birol için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.