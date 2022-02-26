Başakşehir’in yeni transferi Trezeguet gollerine devam etti

Medipol Başakşehir’in Mısırlı futbolcusu Trezeguet, turuncu-lacivertli forma altında 3. golünü Fatih Karagümrük ağlarına attı.

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup oldu. İstanbul ekibinin tek golünü, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Trezeguet kaydetti.

Pizzi'nin asistinde 25. dakikada fileleri sarsan başarılı futbolcu, böylelikle turuncu-lacivertli formayla çıktığı üçüncü maçta 3. kez gol sevinci yaşamış oldu. Trezeguet, geçen hafta deplasmanda 2-0 kazanılan Rizespor karşılaşmasında da takımına galibiyeti getiren golleri kaydetmişti.

BAŞAKŞEHİR 4 HAFTA SONRA KAYBETTİ

Turuncu-lacivertliler, ligde 4 maç aranın ardından yenilgi yüzü gördü. İstanbul temsilcisi, son olarak 22. haftada yine sahasında Göztepe'ye 2-1 kaybetmiş, ardından sırasıyla Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0, konuk ettiği Gaziantep FK'yı ve dış sahada Rizespor'u 2-0, 21. hafta erteleme müsabakasında da Fatih Terim Stadı'nda İH Konyaspor'u 2-1'lik skorlarla geçmişti.