Başkan Ali Koç, Min Jae Kim ile görüşecek! 1 yıl daha…

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Min Jae Kim’le görüşecek. Aldığı tekliflere rağmen gelecek sezon da takımda kalmasını, şampiyonluk yaşadıktan sonra ayrılmasını isteyecek.

İrfan YİRMİBEŞ

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Yeni sezonda şampiyonluk için mücadele edecek takımın iskeletini kurmak için çabalayan Fenerbahçe'de odaklanılan isimlerin başında Min Jae Kim geliyor. Sezon başında transfer edilen ve gösterdiği performansla takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Güney Koreli’nin taliplerinin artması yönetimi endişelendiriyor.

1 SENE DAHA TAKIMDA KALMASINI İSTEYECEK

Sözleşmesindeki ‘23 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi de işleri zorlaştırıyor. Ancak Başkan Ali Koç, Min Jae Kim'i tutmaya kararlı. Koç, 25 yaşındaki stoperle bir görüşme yapıp en az bir sene daha takımda kalmasını isteyecek. Fenerbahçe Başkanı, Kim'e, şampiyonluk yaşadıktan sonra istediği takıma gitmesine kolaylık sağlanacağını anlatacak. Türkiye'de mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Güney Koreli futbolcunun talebe olumlu yanıt vermesi arzu ediliyor.