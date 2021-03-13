Başkan Ali Koç takımı motive etmeye çalışıyor… ‘Bizler inandık siz de inanın’

SÜPER Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yöneticiler, futbol takımı ile önceki gün yemekte bir araya geldi. Masaları dolaşarak futbolcularla tek tek ilgilenen ve sohbet eden Koç, takıma inancını dile getirdi: “Son maçta ortaya koyduğunuz futbol, kazanma arzusu ve karakter hepimizi mutlu etti, şampiyonluğa olan inancımızı artırdı. Bu takımın potansiyelini ve neler yapabileceğini gösterdi. Sizlerden kalan maçlarda da aynı isteği, arzuyu, karakteri sahaya koymanızı istiyorum. Sezon sonunda bize şampiyonluk sevinci yaşatacağına inanıyoruz.”

PELKAS'A ÖZEL İLGİ

BAŞKAN Ali Koç, Konyaspor maçında rakibi ile çarpışınca bilincini kaybeden, hastane süreci ve dinlenme sonrası antrenmana çıkan Dimitrios Pelkas ile de yakından ilgilendi. Kanarya'nın patronu Yunan yıldıza sağlık durumunu sordu. Pelkas da sakatlık sürecinde kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederken, “Ne kadar büyük bir ailenin parçası olduğumu anladım. Göğsümde ve boynumdaki ağrılar da geçti. Kendimi şu anda çok daha iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı. Koç, Teknik Direktör Erol Bulut ile görüşmesinde de güvenini bir kez daha dile getirdi.