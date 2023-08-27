Başkanlar futboldan memnun değil

Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından yaptıkları açıklamalarda oynanan futboldan memnun olmadıklarını dile getirdiler.

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Süper Lig’in 3’üncü haftasında Sivasspor sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Antalyaspor Kulüp Başkanı Sabri Gülel ile Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz açıklamalarda bulundu.

İki takımın da hazır olmadığını söyleyen Antalyaspor Kulüp Başkanı Sabri Gülel, “İki takımda bugün henüz lige hazır bir görüntü vermedi. Çok top kayıplarının olduğu, yeni transferlerin birbirine alışamadığı güzel havada keyifli bir futbol izlemedik. Umarım kısa zamanda toparlanırız. Bugün 7 tane yeni transfer vardı. Hatta dün gelen bir oyuncumuz bugün oyuna girmek zorunda kaldı. Bir kaç hafta içerisinde biz dengemizi bulacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

MECNUN OTYAKMAZ: HOŞ BİR FUTBOL OLMADI

Hoş bir futbol oynanmadığını söyleyen Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise, “İki takımda aynı yerde kamp yaptık ve aynı anda transfer yapmaya çalıştık. Daha önce hazırlık maçı da yapmıştık. İki takımda hazır değil. Hoş bir futbol olmadı ama iki takımda gelecek için umut vaat ediyor. O yüzden neticede iyi bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu. (DHA)