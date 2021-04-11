Başkent derbisini Ankaragücü kazandı, Gençlerbirliği’ni ateşe attı: 2-1

Süper Lig 34. haftasında Başkent Ankara’nın iki köklü ekibi Ankaragücü ve Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Son saniyeye kadar nefes kesen mücadeleyi Ankaragücü 2-1 kazandı.

Ankaragücü’nün 22. dakikada Aliou Badji ile bulduğu gole VAR kararıyla iptal edilirken, Gençlerbirliği de yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince ilk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıya daha etkin başlayan Ankaragücü üst üste pozisyonlar yakaladı ve 66. dakikada Emre Güral’ın nefis frikik golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Bu golden 4 dakika sonra Endri Çekiçi, Gençlerbirliği kalecisi Kristoffer Nordfeldt ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Nordfeldt topu tuttu ancak, dönen top takım arkadaşı Arda Kızıldağ’a çarparak ağlarla buluşunca Ankaragücü skoru 2-0’a getirdi.

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STANCU UMUTLANDIRDI, KORCAN GEÇİT VERMEDİ

Ankaragücü’nün gollerinden sonra rakip sahaya daha çok geçmeye başlayan Gençlerbirliği, 67. dakikada oyuna giren Bogdan Stancu’nun 76. dakikada attığı golle durumu 2-1’e getirdi ve beraberlik umutlarını artırdı. Dakikalar 82’yi gösterdiğinde Sefa Yılmaz ceza sahası içine girer girmez şutunu çekti ancak kaleci Korcan Çelikay kritik bir kurtarışla gole izin vermedi.

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EMRE GÜRAL DİREĞE TAKILDI

Bu pozisyondan iki dakika sonra bu kez Ankaragücü gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahası içine giren ve pasını veren Endri Çekiçi, penaltı noktası üzerindeki Emre Güral’ı topla buluşturdu. Güral gelişine şutunu çekti ancak üst direği geçemedi.

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN SERİSİ BİTTİ

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ankaragücü derbiyi 2-1 kazandı. Son 7 maçında 5. galibiyetini elde ederek puanını 36 yapan sarı-lacivertliler 13. sıraya yükselip kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet elde etti. Ligde 4 hafta sonra yenilen Gençlerbirliği ise, 31 puanla 19. sırada yer alarak küme düşme hattından kurtulma şansını değerlendiremedi. Ankaragücü ligde bir sonraki maçını deplasmanda Beşiktaş’a karşı oynayacak. Gençlerbirliği ise, sahasında Sivasspor’u konuk edecek.