Başkent’te derin nefes! Gençlerbirliği 3 puanı aldı Rize’yi eli boş gönderdi…

Süper Lig’in 37. haftasında Gençlerbirliği evinde Rizespor ile karşılaştı. Eryaman Stadı’nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 2-1 kazandı ve ligde kalma yolunda çok değerli bir 3 puanın sahibi oldu. Ankara temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Johansson ile 63. dakikada Sio kaydetti. Rizespor’un tek sayısı ise 74. dakikada Samudio’dan geldi.

Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Gençlerbirliği’ne konuk olduğu son 5 Süper Lig maçının sadece 1’inden galibiyetle ayrıldı. (1G, 1B, 3M]

Bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Gençlerbirliği puanını 35 yaptı ve 19. sırada yer aldı. 3 maç sonra yenilen Rizespor ise 42 puanla 11. basamakta kaldı.

Süper Lig’in 38. haftasında Rizespor evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak, Gençlerbirliği ise Hatayspor deplasmanına gidecek.