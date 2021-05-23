Batalla Bursaspor’a geri döndü

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un Teknik Direktörü Mustafa Er, ekibini dikkat çeken bir isimle güçlendirdi. 41 yaşındaki teknik adam, yeşil-beyazlıların efsane ismi Pablo Martin Batalla'yı teknik ekibine dahil etti. Arjantinli isim, böylece ilk antrenörlük deneyimini de gerçekleştirmiş olacak. Mustafa Er’in teknik ekibinden Fazlı Tan geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.

Bu arada Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'in sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eriyor. Genç teknik adam, sözleşme konusunda ise Bursaspor Kulübü'nde 5 Haziran'da gerçekleşecek olan kongreyi bekliyor.

ÖZER HURMACI AYRILDI

Öte yandan Bursaspor'un iki sezon formasını terleten Özer Hurmacı, veda mesaj yayımladı. Tecrübeli isim, “Her şey için teşekkürler büyük Bursaspor taraftarı” ifadelerine yer verdi.

Sezonun son maçlarında kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek olan tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayımladı. 35 yaşındaki futbolcu mesajında şunları söyledi:

“Her şey için teşekkürler büyük Bursaspor taraftarı. İki sezon boyunca yeşil-beyazlı formayı terletmek büyük bir gururdu.”

Bursaspor forması ile 45 maça çıkan Özer Hurmacı, 6 gol, 4 asiste imza attı.