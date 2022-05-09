Batshuayi’nin Beşiktaş kariyeri sona eriyor!

Valerien İsmael, kullandığı penaltıyı kaçıran, ıslıklanan ve oyundan aldığında direkt soyunma odasına giden Belçikalı forvetle ilgili “Bu kulübe uygun futbolcular bulmak çok önemli” ifadesini kullandı.

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Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ta tepki çeken isimlerin başında Michy Batshuayi vardı. Penaltı kaçıran ve etkisiz futboluyla tribünler tarafından ıslıklanan Belçikalı forveti, Teknik Direktör Valerien İsmael 62'de oyundan aldı. Batshuayi, direkt soyunma odasına gidip tepki gösterdi.

Maçın ardından İsmael, yıldız golcüyle ilgili “Penaltıyı Ghezzal'in kullanmasını işaret ettim. Önümüzdeki sezon işi bitirecek ve gol atacak bir santrfora ihtiyacımız olacak. Bu kulübe uygun futbolcular bulmak çok önemli” diyerek noktayı koydu.

BÖYLESİNİ GÖRMEDİM

BEŞİKTAŞ'IN hocası, maçla ilgili ise “Beşiktaş taraftarına teşekkür etmek istiyorum. 29 yıldır futbolun içindeyim böyle bir destek görmedim. Çok iyi oynadık, her şeyi yaptık, çok pozisyona girdik ve savaştık. Kazanamadığımız için gerçekten üzgünüm. İkinci penaltı pozisyonda Kenan'dan tam olarak istediğimiz buydu. Umut Meraş da aynı şekilde” yorumunu yaptı.

GHEZZAL: SORUMLULUK ALMAK İSTEDİ

Ghezzal, penaltı pozisyonuyla ilgili konuştu. “İlk penaltıyı atmak istedim ama Batshuayi sorumluluk almak istedi” diyen Ghezzal, “Maalesef kaçtı, normal, futbolda bu var. Kaçırması asla bir problem değil. Takım içinde böyle şeyler olabilir” ifadelerini kullandı.