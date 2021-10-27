Bayern Münih deplasmanda 5 yedi ve kupaya veda etti

Bayern Münih, Almanya Kupası 2. Turu'nda karşılaştığı Mönchengladbach'a deplasmanda 5-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

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Almanya Kupası 2. Tur mücadelesinde Borussia Mönchengladbach ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Borussia Park’ta oynanan maçı Mönchengladbach 5-0 kazanarak tarihi bir galibiyet elde etmeyi başardı.

2. dakikada Kone ile öne geçen ev sahibi Mönchengladbach, 15 ve 21. dakikalarda Bensebaini’nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da etkili başlayan Mönchengladbach, 51 ve 57. dakikalarda Breel Embolo’nun golleriyle 5 farklı üstünlüğü yakaladı.

43 YIL SONRA BİR İLK

Bayern’in as kadrosuyla çıktığı bu maçta aldığı farklı mağlubiyet bu sezonki 2. yenilgisi olarak kayıtlara geçti. Bayern Münih, 43 yıl sonra ilk kez bir maçı 5 fark yiyerek kaybetti ve tam 84 resmi maç sonra gol sevinci yaşayamadı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih kupadan elenirken Mönchengladbach ise adını bir üst tura yazdırmayı başardı.