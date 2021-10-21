Bayern Münih, Julian Nagelsmann’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
Bayern Münih, Julian Nagelsmann'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda Benfica’yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup eden Bayern Münih’te teknik direktör Julian Nagelsmann’ın corona virüse yakalandığı açıklandı. Gribal enfeksiyon nedeniyle Benfica karşısında takımının başında yer almayan 34 yaşındaki teknik adamın Münih’e takımdan ayrı olarak döneceği ve izolasyon sürecine gireceği ifade edildi.
Öte yandan Alman kulübü Julian Nagelsmann tam aşılı olduğunu ve hafif semptomları bulunduğunu açıkladı.