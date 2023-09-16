Bayern Münih sahasında 1 puana razı oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı.

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) mücadelesinde Bayern Münih, sahasında Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Bayern Münih, Bundesliga’nın dördüncü haftasının açılış maçında Allianz Arena’da Bayer Leverkusen’i ağırladı.

Maça hızlı bir başlangıç yapan Bayern Münih, 7. dakikada Harry Kane’in attığı golle 1-0 öne geçti. Bayer Leverkusen, 24. dakikada Alejandro Grimaldo’nun golüyle karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda da çekişmeli bir mücadele devam etti. Bayern Münih, 86. dakikada Leon Goretzka’nın attığı golle skoru 2-1 yaptı. Maçı bırakmayan Bayer Leverkusen, 90+4. dakikada Exequiel Palacios’un penaltı golüyle bir kez daha eşitliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Zirve mücadelesi veren her iki takım da bu beraberlikle puanını 10’a yükseltti.