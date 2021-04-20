Bayern Münih’ten Avrupa Süper Ligi kararı

Futbolu sarsan Avrupa Süper Ligi oluşumuyla ilgili Alman devi Bayern Münih’ten açıklama geldi.

Münih’in resmi sitesinden “FC Bayern Süper Lig’e ‘hayır’ diyor” başlığı ile yayınlanan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

“FC Bayern Münih, Süper Lig konusunda net bir duruş sergiliyor. Başkan Herbert Hainer, ‘Üyelerimiz ve taraftarlarımız bir Süper Lig’i reddediyor’ dedi. FC Bayern olarak Avrupa kulüplerinin muhteşem ve duygusal rekabeti yani Şampiyonlar Ligi’ni yaşayıp UEFA ile birlikte geliştirmesini dileğimiz ve amacımızdır. Bayern, Süper Lig’e hayır diyor.”

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Konuyla ilgili konuşan Bayern CEO’su Karl-Heinz Rummenige, “Yönetim Kurulu adına, Bayern’in Süper Lig’de yer almayacağını açıkça belirtmek isterim. Bayern, Bundesliga ile dayanışma içinde. Almanya’yı Şampiyonlar Ligi’nde temsil edebilmek bizim için her zaman büyük bir zevkti. Lizbon’daki 2020 Şampiyonlar Ligi zaferimizi hepimiz sevgiyle hatırlıyoruz. Böyle keyifli bir anı unutmuyorsunuz. FC Bayern için Şampiyonlar Ligi dünyadaki en iyi kulüp organizasyonudur” dedi.

Rummenige daha önce yaptığı açıklamada, Süper Lig’in corona virüsü salgını sonucu ortaya çıkan Avrupa kulüplerinin mali sorunlarını çözeceğine inanmadığını söylemişti.