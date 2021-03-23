BB Erzurumspor, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı

Geçtiğimiz haftalarda Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran BB Erzurumspor, yeni hocasını açıkladı. Anadolu ekibi, Şubat ayında Konyaspor’dan ayrılan İsmail Kartal ile prensip anlaşmasına varıldığını resmen duyurdu.

Sezona Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile başlayan Dadaşlar, Özdilek yönetiminde çıktığı 10 müsabakadan 5 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet alınca deneyimli çalıştırıcı ile ayrılık kararı alındı.

Süper Lig’in 11. haftasında Özdilek’ten boşalan koltuğa Teknik Direktör Hüseyin Çimşir getirildi. Çimşir’in, BB Erzurumspor kariyeri ise uzun sürmedi. Çimşir, mavi-beyazlı ekiple sadece 3 maça çıktı ve 3 mağlubiyet alınca genç teknik adamın görevine son verildi. Ligin 15. haftasında ise takımın başına tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal getirildi.

Mesut Bakkal yönetiminde 16 lig müsabakasında boy gösteren Dadaşlar, 6 mağlubiyet, 6 beraberlik ve 4 galibiyet elde etti. Küme düşme hattından bir türlü kurtulamayan BB Erzurumspor’a Mesut Bakkal da çözüm bulamadı. Antalyaspor deplasmanından alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından Bakkal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Teknik Direktör İsmail Kartal'la prensipte anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun.. pic.twitter.com/p5LnFTrd0W — BB Erzurumspor (@Erzurumspor) March 23, 2021

Tehlikeli hattan kurtulamıyor

Antalyaspor deplasmanından 3-1’lik mağlubiyetle dönen BB Erzurumspor ligin alt sıralarından kurtulamıyor. Süper Lig'de oynadığı son maçlarda galip gelmekte zorlanan Dadaşlar son 9 maçta sadece Rizespor deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Son 6 haftada galibiyeti unutan mavi-beyazlı takım 31. haftayı 27 puanla 19. sırada kapattı.