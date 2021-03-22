BB Erzurumspor’a teknik direktör dayanmıyor… Son kurban Mesut Bakkal

BB Erzurumspor’un, deplasmanda oynadığı Antalyaspor maçından 3-1 mağlubiyetle ayrılmasının ardından Teknik Direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Sezon başından beri devam eden kötü gidişata Mesut Bakkal da engel olamadı.

Sezona Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile başlayan Dadaşlar, Özdilek yönetiminde çıktığı 10 müsabakadan 5 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet alınca deneyimli çalıştırıcı ile ayrılık kararı alındı.

Süper Lig'in 11. haftasında Özdilek'ten boşalan koltuğa Teknik Direktör Hüseyin Çimşir getirildi. Çimşir'in, BB Erzurumspor kariyeri ise uzun sürmedi. Çimşir, mavi-beyazlı ekiple sadece 3 maça çıktı ve 3 mağlubiyet alınca genç teknik adamın görevine son verildi. Ligin 15. haftasında ise takımın başına tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal getirildi.

Mesut Bakkal yönetiminde 16 lig müsabakasında boy gösteren Dadaşlar, 6 mağlubiyet, 6 beraberlik ve 4 galibiyet elde etti. Küme düşme hattından bir türlü kurtulamayan BB Erzurumspor'a Mesut Bakkal da çözüm bulamadı. Dün Antalyaspor deplasmanından alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Bakkal ile karşılıklı anlaşılarak yol ayrımına gidildi.

İbre İsmail Kartal'dan yana

Yeni hoca arayışlarına giren BB Erzurumspor'da ibrenin en son Konyaspor'u çalıştıran Teknik Direktör İsmail Kartal'dan yana olduğu görünüyor. Edinilen bilgilere göre tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Öte yandan mavi-beyazlı ekibin bugün gün içerisinde yeni hocasını resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Düşme hattından kurtulamıyor

Antalyaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen BB Erzurumspor ligin alt sıralarından kurtulamıyor. Süper Lig’de oynadığı son maçlarda galip gelmekte zorlanan Dadaşlar son 9 maçta sadece Rizespor deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Son 6 haftada galibiyeti unutan mavi-beyazlı takım 31. haftayı 27 puanla 19. sırada kapattı.

Savunma alarm veriyor

Devre arası transfer döneminde savunmaya yapılan takviyeler de Dadaşlar’ın gol yeme sorununa çözüm olmadı. Savunmada yapılan kritik hatalar puan kaybının en büyük sebebi olarak ön plana çıkıyor. Öyle ki mavi-beyazlı ekip son 6 maçında kalesinde tam 13 gol görürken rakip fileleri ise sadece 5 kez havalandırabildi.