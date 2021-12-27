Beğenilmediği için takımdan gönderilen Ozan Sol, Sakaryaspor’da gol krallığına oynuyor

Geçen sezon Türkiye profesyonel liglerinin en çok gol atan futbolcusu olan Ozan Sol, sözleşmesini fesheden Bursaspor'u pişman eden bir performans sergiliyor. Sezon başında Bursaspor'a transfer olan ancak, sürpriz bir şekilde sözleşmesi iptal edilen Ozan Sol, yeni takımında attığı gollerle bu sezona da damga vurmaya devam ediyor.

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2020-21 sezonunda Bodrumspor ile TFF 2. Lig'de attığı 30 golle profesyonel liglerin en golcü oyuncusu olarak 1. Lig'de Bursaspor'a transfer olan Ozan Sol, Erzurumspor maçının 89. dakikasında, Eyüpspor müsabakasının ise 34. dakikasında sonradan oyuna girmiş ve toplam 57 dakika yeşil-beyazlı formayı terletmişti.

11 GOL ATTI, 2 ASİST YAPTI

Bursaspor'da teknik direktör değişikliklerinin ardından sözleşmesi feshedilen oyuncu, transfer sezonunun son günlerinde TFF 2. Lig takımlarından Sakaryaspor'a imza attı. Yeşil-siyahlı forma ile bu sezon 9'u ilk 11 olmak üzere 17 maça çıkan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 11 gol atarak takımın en golcü oyuncusu olurken 2 kez asist yaptı. Bu doğrultuda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk için mücadele eden Sakaryaspor'un da lider konumuna gelmesine önemli katkı sağladı.

TFF 2. Lig'in gol krallığı tablosunda ise Somaspor'un tecrübeli oyuncusu Yasin Abdioğlu attığı 14 golle birinci, Afyonspor'un oyuncusu Erhan Şentürk 12 golle 2'nci, Sakaryaspor'un oyuncusu Ozan Sol ise attığı 11 golle 3'üncü sırada yer alıyor.

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