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beIN Sports, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yorumcularını değiştirdi!

Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için programlarında yorumculuk koltuğunu kadın teknik direktörlere emanet etti. Necla Güngör ve Bahar Özgüvenç, yorumlarıyla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:38, 08/03/2021
Spor HaberleriFutbol
beIN Sports, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yorumcularını değiştirdi!

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle beIN Sports’ta yorumculuk yaptı.

Süper Lig’in 29. haftasında oynanan Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının başlama vuruşu öncesi ve devre arasında mücadeleyi yorumlayan iki teknik direktöre sosyal medyadan da olumlu geri dönüşler yapıldı.

Özgüvenç, Fenerbahçe’nin attığı 2. golle ilgili olarak, “Bahar Özgüvenç: “Pelkas, serbest oyuncu olarak oynatıldığında çok daha faydalı oluyor ve rakibin de dengesini bozuyor. Topla oldukça hızlı. Osayi’nin golde koşuyu rakibin önünden yapması çok önemli. Savunmacı müdahale etse de kırmızı kart olacaktı” yorumunu yaptı.

Güngör de Fenerbahçe’nin ilk golünü atan Szalai hakkında, “Sadece attığı golle değerlendirmemek gerekir. Günümüz futbolunda mevkilerden çok, oyuncuların doldurduğu koridorlara bakmak lazım. Szalai, ‘Oyuncu boşluğu nerede buldu?’ ve ‘Pozisyona göre nasıl aksiyon alıyor?’ sorularına çok güzel cevaplar verdi” görüşünü belirtti.

Necla Güngör ve Bahar Özgüvenç için yapılan yorumlar şöyle;

*Necla Güngör > bütün bein erkek yorumcuları. Kadın futbol konuşuyor ve çok iyi analiz edebiliyor. Başakları gibi futbol dışı konuşmuyor.

*Sonunda futbol konuşan gerçekte tüm yorumcuların yapması gerekeni gösteren Necla Hoca, sizin tüm yorumcularınıza ve sunucularınıza ders niteliği olarak izletin, gösterin.

*Lütfen bir daha futbolcu eskisi yorumcu koymayın. Bu şekilde devam.

*Valla hanımefendiler diğerlerinden daha mantıklı maç yorumluyor. Çok beğendim.

*Oh ya! Sakin sakin taraftarlık yapmadan yorum yapan insanlar… Erkek yorumcu koymayın, kadınlarımız devam etsin.

Yayınlanma Tarihi:20:31,