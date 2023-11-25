BeIN’den çekilme resti! Süper Lig’de yayıncı değişebilir…

‘Yayın İhale Komisyonu’ çalışmalarına başlarken 2023-24 sezonu bitiminde anlaşması sonlanacak Katar merkezli grup “Sözleşmeyi iyileştirip uzatmayı düşünmüyoruz” restiyle TFF ve kulüpleri uyardı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) temsilcilerinden oluşan ‘Yayın İhale Komisyonu' çalışmalarına başlarken, 2023-24 sezonu sonrası anlaşması bitecek beİN Sports'un “Sözleşmeyi iyileştirip uzatmayı düşünmüyoruz” şeklinde rest çektiği iddiaları, gözleri yayın ihalesine çevirdi.

Federasyon ve kulüpler, ihale şartnamesi ve ihale tarihi üzerinde mutabakat sağlarken toplantı sonrası, futbolda önde gelen ülkelerin sağladığı yayın gelirlerinin de değerlendirildiği

açıklandı.

beIN Group ihaleye girmez veya girip kazanamazsa, 2024-25 sezonundan itibaren yeni yayıncı ile yola devam edilebilir. Yönetmelik gereği maçların şifreli olması gerektiği için TRT, ihaleye girmesi durumunda yeni kurulan dijital platformu Tabii üzerinden Süper Lig'i ekranlara getirebilir.

% 61.68'i Türkiye Varlık Fonu, % 25'i de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın olan Türk Telekom da Tivibu platformuyla ihaleye girebilir.

Bir başka olasılık da Saran Group'un hakları alıp S Sport üzerinden maçları yayınlaması veya diğer platformlara pazarlaması.

EN SON 2.2 MİLYAR

BEIN Group, 2022'nin mart ayında tehdit gibi bir açıklama yapmış ve TFF'ye rest çekmişti.

2017-18'en itibaren maçları yayınlayan Digitürk adıyla yayın ihalesinde yıllık 2 milyar 100 milyon TL teklif yapılmış ancak TFF bunu reddetmişti. Ardından Başkan Büyükekşi, ihale bedelinin 2.2 milyar TL olduğunu duyurmuştu.

SÜPER KUPA İÇİN SON NOKTA

Fenerbahçe Divan Kurulu'nun isteği, Galatasaray Yönetimi'nin de resmi başvurusu, Süper Kupa kararını değiştirmedi.

TFF, resmi siteden yaptığı açıklama ile tartışmalara son noktayı koydu: “2023 Süper Kupa müsabakası daha önce de açıkladığımız üzere, 29 Aralık 2023 Cuma TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan AlAwwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır.”