Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Belçika İtalya | EURO 2020 Çeyrek Final

Belçika İtalya EURO 2020 çeyrek final maçı Sözcü'de! 8 takımın yarı final için kozlarını paylaştığı finallerde ikinci yarı finalist bu maçla belli olacak.

Güncellenme: 21:45, 02/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Belçika İtalya | EURO 2020 Çeyrek Final

EURO 2020 Çeyrek Finali'nde Belçika ile İtalya karşı karşıya gelecek. Almanya’nın Allianz Arena Stadı’ndaki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. 90 dakikası berabere bitmesi halinde 15'er dakikalık uzatma devrelerine gidecek mücadelede eşitlik bozulmazsa yarı finalisti penaltı atışları belirleyecek. Maçın başlama saati 22.00.

Belçika Son 16 turunda Portekiz’i 1-0 ile elerken; İtalya da Avusturya’yı uzatma devrelerinde 2-1 geçmeyi başardı. Kazanan takım yarı finalde İspanya ile karşılaşacak.

Almanya Avusturya Belçika Euro EURO 2020 İspanya İsviçre İtalya Portekiz Sözcü
Yayınlanma Tarihi:20:57,