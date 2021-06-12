Belçika Rusya karşısında rahat kazandı! Lukaku yıldızlaştı (EURO 2020 B Grubu)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu maçında turnuvanın favorilerinden Belçika, Rusya’yı 3-0 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı. Rusya karşısında oldukça üstün bir oyun ortaya koyan ve galip gelirken zorlanmayan Belçika’nın gollerini Lukaku (2) ve Meunier kaydetti.

Maça çok hızlı başlayan Belçika, başlama düdüğü ile birlikte gol için oyunu Rusya yarı alanına kurdu. Savunmada yapılan hata sonrası Lukaku ile 10. dakikada öne geçen Belçika, golden sonra maçın kontrolünü tamamen eline aldı. Tempoyu zaman zaman düşüren, zaman zaman da artıran Belçika, 34. dakikada Meunier ile farkı ikiye çıkardı.

İlk yarıda bulduğu iki golle skor avantajını eline geçiren Belçika, ikinci yarıda oyunu tamamen soğuttu. Pozisyon aramaktan çok 2-0’ı korumayı ve düşük tempoda maçı tamamlamayı düşünen Belçika’nın bu isteğine, Rusya karşılık veremedi. Gol bulması gerektiği halde ilk yarı başı dışında Belçika kalesinde baskı kuramayan Rusya, turnuvanın ilerleyen maçları için de umut vermedi.

LUKAKU BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Düşük tempoda geçen maçın 88. dakikası oynanırken, bir kez daha sahneye çıkan Lukaku, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü ağlara bıraktı. Savunma arkasına atılan topa iyi hareketlenen yıldız futbolcu, ceza sahasına girer girmez çaprazdan yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-0 Belçika’nın üstünlüğü ile tamamlandı.

Lukaku ağları havalandırdığı ilk gol sonrası kameraya giderek, golü Danimarka-Finlandiya maçında kalbi duran Inter’den takım arkadaşı Christian Eriksen’e armağan etti.