Belediye otobüsü şoförü kulüp başkanlığına aday oldu

Üç yıl içinde Süper Lig’den 2. Lig’e düşen, iki dönem transfer yasağı nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Denizlispor’un 10 Ağustos’ta yapılacak olağanüstü genel kuruluna sürpriz bir aday çıktı. Fanatik Denizlisporlu belediye otobüsü şoförü Necati Şenli taraftarlardan kurulu bir yönetim oluşturdu;

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

10 Ağustos'ta olağanüstü genel kurul yapacak Denizlispor borçları nedeniyle başkan adayı bulamazken fanatik Denizlisporlu otobüs şoförü Necati Şenli kongrede aday olacağını açıkladı.

Kentte turizm firmalarında yaklaşık 13 yıl otobüs şoförlüğü yapan 7 yıldır da Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş'de otobüs şoförü olarak görev alan Şenli, kulübün sahipsiz kalmasına tepki amacıyla adaylığını açıkladığını söyledi.

BELEDİYE OTOBÜSLERİ ONUN YÜZÜNDEN YEŞİL SİYAH

Daha önce mavi renkte olan belediye otobüslerini, Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ikna ederek yeşil siyahlı renklere boyattıran Şenli; “O dönem otobüslerimiz mavi renkteydi. Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yanına gittim ve ‘mavi renkte otobüs kullanmak istemiyorum' dedim. Otobüslerin rengini yeşil siyah yaptırdım” diye konuştu.

Adaylığına ilişkin ise; “Memleket sevdası için kongrede başkanlığa adayım. Denizlispor'u kimse sahipsiz sanmasın. Denizlispor bizim her şeyimiz. Ekibimi oluşturdum. Yönetim listem hazır. Çoğu taraftarlardan oluşuyor. Her başkan kendi döneminin borcunu ödemeli. Denizlispor'un yeri burası değil. Memleketine sahip çıkacak birçok arkadaşım var. Hepsi elini cebine atar. Bunlardan daha iyi iş yaparız” diye konuştu.

300 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE BORÇ

Diğer yandan iki dönem transfer yasağı bulunan yeşil siyahlı kulübün yabancı futbolculara olan borçlarının kur farkı nedeniyle yükselmesi ile birlikte 300 milyon liraya yaklaştığı belirtildi. Kadrosundaki futbolcularının bir kısmını sözleşmeleri sona erdiği için bir kısmını da ödeme yapamadığı için kaybeden Denizlispor, yeni sezona altyapı ağırlıklı bir kadro ile hazırlanıyor. Eski kaptan Bülent Ertuğrul'un teknik direktörlüğünü yaptığı yeşil siyahlılar maddi olanaksızlıklar nedeniyle kamp yapamazken hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.