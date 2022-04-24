Benjamin Tetteh: Bu ligde çok yanlış şeyler oluyor

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un yıldız futbolcusu Benjamin Tetteh, Konyaspor'a 3-2 yenildikleri maçın ardından gündem yaratan ifadeler kullandı.

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Süper Lig 34. haftasında Konyaspor’u konuk eden Yeni Malatyaspor, 10 kişi kaldığı maçı 3-2’lik mağlubiyetle tamamladı. Ligden düşmesi kesinleşen Malatyaspor’un golcüsü Benjamin Tetteh, maçtan sonra yaptığı açıklamada hakemleri hedef aldı.

Maçın 20. dakikasında 10 kişi kaldıkları pozisyona ilişkin konuşan 24 yaşındaki futbolcu, “Anlamadığımız şeyler devam ediyor. İlk bölümde bize bir kırmızı kart verildi. Daha sonra rakibimize de kırmızı kart verilebilecek pozisyonlar oldu. Ama hakem düşünmeden, devam ettirdi” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’de yanlış şeyler olduğunu söyleyen Tetteh, “Rakibin başarısını küçümsemiyorum, çok iyi oynadılar. Hakem hakkında konuşuyorum. Konyaspor’un başarısına da gölge düşürmek istemiyorum ama bu ligde çok yanlış şeyler oluyor” dedi.

Bu sezon Süper Lig’de 23 maça çıkan Ganalı yıldız, 7 gol atıp 2 asist yaptı.