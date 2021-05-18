Benzema, 2049 gün sonra Fransa Milli Takım aday kadrosuna çağırıldı

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için seçtiği aday kadroyu açıkladı. Deneyimli teknik adam, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Mathieu Valbuena ile yaşadığı şantaj olayından sonra bir daha kadroya çağırmadığı Karim Benzema’yı Ekim 2015’ten bu yana ilk kez aday kadroya dahil etti. Fransa’nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

KALECİ: Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan

SAVUNMA: Leo Dubois, Benjamin Pavard, Kurt Zouma, Jules Kounde, Raphael Varane, Clement Lenglet, Presnel Kimpembe, Lucas Digne, Lucas Hernandez

ORTA SAHA: NGolo Kante, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso, Moussa Sissoko

HÜCUM: Karim Benzema, Olivier Giroud, Kylian Mbappe, Marcus Thuram, Kingsley Coman, Wissam Ben Yedder, Antoine Griezmann, Thomas Lemar, Ousmane Dembele

NELER YAŞANMIŞTI?

Karim Benzema, Ekim 2015’te Olimpique Lyon forması giyen Mathieu Valbuena’ya yapılan şantaj girişimine yardım ettiği gerekçesiyle göz altına alınmış, tutuksuz yargılanma kararı sonrası serbest bırakılmıştı. Deneyimli oyuncu, o günden bu yana Fransa aday kadrosunda kendisine yer bulamadı. Söz konusu davada özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun Valbuena’ya gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin Euro para istendiği ortaya çıktı. Benzema ise iddialar sonrası yaptığı açıklamada şantaj olayına karıştığını kabul etti. Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps da bu nedenle Benzema’yı milli takıma kadrosuna bir daha dahil etmemişti. Deschamps, Cezayir asıllı Müslüman futbolcuyu kadroya dahil etmemesinden dolayı, ırkçılık yaptığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

FEDERASYON BAŞKANI “BİR DAHA OYNAYAMAZ” DEMİŞTİ

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel le Graet 2019 yılında yaptığı bir açıklamada, Benzema’nın bir daha milli takımda oynayamayacağını vurgulayarak, “Benim için Benzema gerçekten iyi bir oyuncu. Onun yeteneklerini hiçbir zaman sorgulamadım. Pozisyonunun en iyi oyuncularından birisi ama Fransa macerası sona erdi” ifadelerini kullanmıştı.

GIROUD İÇİN SÖYLEDİKLERİ UNUTULMADI

Öte yandan deneyimli golcü, 2020 yılında bir sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında bir diğer Fransız forvet Olivier Giroud için çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Giroud ile karşılaştırılamayacağını söyleyen 33 yaşındaki oyuncu, “Formula 1 ile Go-kartingi karşılaştıramazsınız. Ben Formula 1’im. Onun kendi kariyeri var, istediği şeyleri yapıyor ve gollerini atıyor. Onun hakkında çok düşünmüyorum, o kendi yolunda ben kendi yolumdayım” şeklinde konuşmuştu.