Benzema krallığını ilan etti! Real Madrid, PSG’yi 17 dakikada dağıttı…
Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece... Real Madrid, Santiego Bernabeu'da PSG'yi 1-0 geriye düştüğü maçta Benzema'nın 17 dakikada yaptığı hat-trick ile 3-1 devirdi. İlk maçı Paris'te 1-0 kaybeden Real, rövanşta muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Paris Saint-Germain, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Real Madrid'e konuk oldu.
39. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçen PSG, ikinci yarıda Real Madrid’e teslim oldu. Santiego Bernabeu tribünlerinde maç öncesi açılan ‘Avrupa’nın kralı biziz’ pankartının hakkını veren Real Madrid, Fransız golcüsü Karim Benzema’nın olağanüstü bir performans ortaya koyduğu maçı çevirdi.
61. dakikada Gianluigi Donnarumma yaptığı büyük hata sonrası Benzema ile beraberliği yakalayan Madrid, 17 dakikada kralıyla skoru 3-1’e getirdi.
BENZEMA, 17 DAKİKADA TARİH YAZDI
Real Madrid’in yıldız golcüsü Karim Benzema, PSG maçına damgasını vurdu. Fransız santrfor, karşılaşmanın ikinci yarısında 61, 76 ve 77. dakikalarda attığı gollerle takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı ve İspanyol devini çeyrek finale taşıdı. Real Madrid’de Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi’ndeki gol sayısını 79’a yükseltti.
Neymar, Messi, Mbappe üçlüsüyle Parc des Princes Stadyumu’nda oynanacak finale gitmek isteyen PSG, İspanya’da büyük bir bozguna uğradı.