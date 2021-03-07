Benzema Real Madrid’i derbide ipten aldı

İspanya La Liga’da lider Atletico Madrid sahasında Real Madrid’i konuk etti. Wanda Metropolitano’da oynanan karşılaşmada gol perdesini 15’inci dakikada ev sahibi ekip açtı. Takımın en golcü ismi olan Luis Suarez, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya durumda, sağ ayağını dışıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderi ve İlk yarı bu skor ile sona erdi.

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Real Madrid’de 89’uncu dakikada Benzema attığı golle maçın skorunu tayin etti: 1-1. Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 59’a, Real Madrid ise 54’e yükseltti. Atletico Madrid, 2nci sıradaki Barcelona’ya göre 1 maçı eksik olmasına rağmen rakibinden 3 puan önde bulunuyor.