Berkan Kutlu: Kerem’e yalancı dendi! Bu saygısızlıkların bitmesi lazım

Galatasaraylı Berkan Kutlu, Başakşehir maçı sonrasında hakeme tepki gösterdi.

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Süper Lig’in 17. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’ın galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Berkan Kutlu, mücadeleyi değerlendirdi.

Berkan, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na ‘Yalancı’ dendiğini belirtti ancak bu sözün kim tarafından söylendiğini açıklamadı. Ardından Galatasaray’ın yardımcı antrenörü Necati Ateş, yayıncı kuruluşa çıkıp maçı değerlendirdiği sözlerinde ‘Yalancı’ kelimesinin hakem Zorbay Küçük tarafından söylendiğini belirtti.

BERKAN’IN SÖZLERİ

“1 puan için üzgünüz çünkü daha fazla hak ettiğimizi düşünüyorum ama futboldan başka şeyler de konuşmak istiyorum.”

“Burada bu akşam öyle şeyler yaşandı ki, saygı çerçevesini aştık. Bunu söylememin nedeni de, Kerem'e yalancı denmesi. 1 metre önümde oldu. Her şeyden önce saygı bekliyoruz. Niye bunlar oluyor anlamıyorum. Bu saygısızlıkların bitmesi lazım. Biz Galatasaray oyuncusuyuz, her şeyden önce de insanız. İçeride, sahada… Bu kelimeler kullanır mı? Bu kelimeleri kullanmak istemiyorum.”

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