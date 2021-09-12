Berna Gözbaşı: Hedefe adım adım ilerliyoruz

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kasımpaşa galibiyeti ile önemli bir engeli aştıklarını söyleyerek, hedefe adım adım ilerlediklerini söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı mağlup ederek 3 puanı alan Kayserispor'da moraller yüksek. Kulüp başkanı Berna Gözbaşı maç sonrasında yaptığı açıklamasında galibiyetin büyük moral verdiğini ve ligde çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “Bu yıl çok farklı bir Kayserispor izletmek için çalıştık. 2 haftada 6 puan çıkarmak çok keyifli. Kadromuz güven veriyor, takımımız uyum içinde 90 dakika mücadele ediyor. Hedeflerimiz var, bu hedeflere mutlaka ulaşacağız. Taraftarımız daha çok destek olsun güzel günler parlak yarınlar bizim olacak. En büyük Kayserispor” dedi.