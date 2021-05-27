Berna Gözbaşı: “Kulübe 170 Milyon TL para verdim”

Yeni sezonda da Süper Lig'de mücadele verecek olan Hes Kablo Kayserispor, önümüzdeki günlerde Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirecek. Genel Kurulda delegelere sarı-kırmızılı kulübün içerisinde bulunduğu ekonomik durum ile ilgili bilgi verecek olan Başkan Berna Gözbaşı, bu süreçte kulübe ne kadar para verdiğini açıkladı. Bir televizyonda katıldığı spor programında önemli açıklamalarda bulunan Gözbaşı, “Bu kulübü kurtarabilmek için hiçbir fedakârlıktan kaçmadım. Kulübün gerek transfer yasağını açmak, gerek eski borçlarını ödemek, gerek varlığını sürdürmek, gerek limitin yetmediği noktalarda, bu paraları alamayacağımı bile bile üzerime düşeni yaptım. Sadece transfer tahtası açmak için 51 Milyon TL kulübe kendim katkıda bulundum. Bugüne kadar 170 Milyon TL üzerinde kulübe katkıda bulundum., Böyle bir bütçe ile Türkiye'de ilk 5'e oynayacak bir takım kurulabilir. Bu paranın 110 Milyon TL'si geçmişin borçları” dedi.

‘BEN DE İSTİYORUM TARAFTARLAR SOKAKLARA DÖKÜLSÜN’

Kayserispor'da göreve geldiği günden bu yana sürekli krizler ile mücadele ettiğini dile getiren Başkan Berna Gözbaşı, “Kulübün durumu iyi olursa, sportif ve ekonomik yapısı iyi olursa elbette başkanlık zevkli. Ama göreve geldiğimden beri bunu henüz çok yaşayamadım. Ben de istiyorum rahatça maç seyretmek. En çok ben istiyorum. Ben de istiyorum taraftarlar her maçtan sonra sokaklara dökülsün sevinsin. Bir başkan başka ne isteyebilir ki” diye konuştu.

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’17 KİŞİDEN SADECE 3 MİLYON TL DESTEK GÖRDÜK’

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 13 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan Olağan Genel Kurul toplantısında yeni bir yönetim kurulu oluşacağını ifade etti. Ana sponsor Erciyes Anadolu Holding'e ve CEO Alpaslan Baki Ertekin'e teşekkür eden Başkan Berna Gözbaşı, 17 kişilik yönetim kurulundan aradığı desteği göremediğini de söyledi.

‘YENİ LİSTEMİ BEN BELİRLEMEDİM’

Süper Lig takımlarından Kayserispor'un Başkanı Berna Gözbaşı, kulübe ödediği rakamı açıklarken yönetim kurulu üyelerinin de ne kadar kulüp kasasına katkı sağladığını da belirtti. Kayserispor'a 1,5 yıllık süreçte 170 Milyon TL'nin üzerinde bir destek verdiğini söyleyen Başkan Berna Gözbaşı, bu süreçte 17 kişilik yönetim kurulundan sadece 3 Milyon TL destek görebildiğini dile getirdi. Başkan Berna Gözbaşı, “Burası Süper Lig kulübü. Buranın yöneticisi olmak çok onurlu, çok asil bir görevdir. Bununla birlikte bunun yükünü kaldırabilmek gerekir. Nasıl başkanlığa geldiğim belli olduğu için, yönetici listesindeki arkadaşlar ile de sonradan tanıştığımı belirteyim. Yani listemi ben belirlemedim. İlk göreve başlarken ya para, ya emek verilmesini ama poz verilmemesini istemiştim. Bugün yine aynı noktadayım. Her gün icra geliyor. Her Cuma icra geliyor. Bir 20 bin TL'yi ödeyip de ortadan kaldırılmıyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. İllaki benim ödemem bekleniyor. Süper Lig kulübünde yöneticilik yapmanın bir bedeli var. O koltuğun bir ağırlığı var. Para vermeyen ama hesap sorma peşinde olanlar var” dedi.

‘BAŞKAN DEĞİL SPONSOR OLSAYDIM BU KADAR SIKINTIYA GİRMEZDİM’

Başkan Gözbaşı, “Başkan değil de, sponsor olsaydım bu kadar sıkıntıya girmezdim. Her sezon 3 tane loca alır, 5 tane deplasmana götürürdüm. Benden iyi de kimse olmazdı. Bu arada kulübümüzün ana sponsoru Erciyes Anadolu Holding'e çok teşekkür ederim. Biz talep etmeden kendileri yeniden katkı sağlıyor. Ana sponsorumuz gerçekten ana sponsor. Yeni sezon için bir şey vermek zorunda değiller ama yine görüşüyoruz. Yine destek olacaklarını düşünüyorum. Erciyes Anadolu Holding'e ve CEO’su Alpaslan Baki Ertekin'e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.