Beş maçta 10 hata… Fenerbahçe isyanda!

Fenerbahçe’ye göre hakem kararları, kulübün kim olduğuna göre değişiyor. Aleyhlerine yapılan hatalarla ilgili bir dosya hazırlayan yönetim, rahatsızlığını iletti; izahat bekleniyor.

İrfan YİRMİBEŞ

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Standart boyut

Süper Lig'deki hakem tartışmaları bitmiyor. Son olarak Alanyaspor maçı sonrası İsmail Kartal'ın sözleri ve yönetici Selahattin Baki'nin tepkisi ile gündeme gelen Fenerbahçe'nin hakem isyanı, resmi boyuta taşınıyor.

Sarı-lacivertli kulüp, geride kalan beş maçta aleyhlerindeki hatalar hakkında geniş bir rapor hazırladı. Bu hataların 10 tanesinin üzerinde özel olarak duruluyor. Rapor, MHK'ya sunulmak üzere TFF'ye teslim edilecek. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yönetimiyle ilgili federasyona Fenerbahçe'nin duyduğu rahatsızlık da iletildi.

Yöneticilere göre yaşananlar tesadüf değil, hakem kararları kulüplerin kim olduğuna göre değişiyor ve çifte standartlar göze çarpıyor. Sarı-lacivertli kurmaylar, TFF yönetimine çağrıda bulunarak, acil önlem alması çağrısında bulundu. İşte belirlenen 10 pozisyon:

VAR HATA YAPTI

1. HAFTA…………Gaziantep FK………………. 2-1

1- Ferdi'nin ortasında ceza sahasında rakip oyuncuya çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR penaltıyı iptal etti.

2- MHK eğitimcisi Hugh Dallas'ın hakemi alkışlayıp çift sarıdan atılan Maxim için Abdulkadir Bitigen'i eleştirmesi ve tolerans gösterilmesini istemesi Fenerbahçe cephesinde ‘çifte standart' endişesi yarattı.

2. HAFTA……….Samsunspor (D) ……………. 0-1

3- Fred'in golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Golden önceki pozisyonda Tadic'in ofsayt olduğu tespit edilse de top rakibe geçmişti. Fenerbahçe'ye göre VAR golü iptal etmek için 1.5 dakika geriye gitti.

KIRMIZI ATLANDI

4. HAFTA……….Ankaragücü (D)…………….. 0-1

4- Dzeko, Mert Çetin tarafından düşürüldü ve sarı kart gördü. Fenerbahçe'ye göre Boşnak futbolcunun mutlak gol şansı vardı ve kartın rengi kırmızı olmalıydı. Devamında Mert'e çıkması gereken ikinci bir sarı da atlandı.

5- Fred, ceza sahasında düşürülmesine rağmen penaltı verilmedi.

5. HAFTA………….Antalyaspor……………….. 3-2

6- Miha Zajc ceza sahasında düşürülmesine rağmen penaltı verilmedi.

7- Fenerbahçelilere göre Antalyaspor'un 2. golünden önce de Zajc'a faul yapıldı.

PENALTI İTİRAZI

6. HAFTA………. Alanyaspor (D)…………….. 0-1

8- Szymanski yerde kaldı, hakem devam ettirdi. VAR incelemedi. Fenerbahçe'ye göre arkadan yapılan itmelere penaltı verilmesi yönündeki IFAB tavsiyesi es geçildi.

9- Dzeko, kaleci ile karşıya kalacağı pozisyonda yanlış bir faul düdüğü çalındı. Mutlak gol pozisyonu güme gitti.

10- Osayi ve Dzeko'ya sarı kart verilen pozisyonlarda faulleri rakip oyuncular yaptı. Fenerbahçelilere göre aleyhlerindeki kartlar çok rahat çıkarken rakiplere verilmesi gerekenler atlanıyor.