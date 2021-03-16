Beşiktaş 10 yıl sonra ilk kez

Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, Aboubakar ve Vida'nın ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 öne geçmiş ancak Deniz Türüç ve Giuliano'nun golleriyle 90 dakika 2-2 beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlılar ilk uzatma devresinde dakikalar 102'yi gösterdiğinde Larin'in ayağından bulduğu golle skoru 3-2'ye taşıdı ve karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak finale yükseldi.

Yarın oynanacak olan Antalyaspor-Alanyaspor mücadelesinin kazananıyla finalde karşı karşıya gelecek.

Son olarak 2010-2011 sezonunda Türkiye Kupası'nda finale yükselmeyi başaran Beşiktaş, finalde penaltı atışları sonucunda o zamanki ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Başakşehir'i eleyerek kupayı kazanmayı başarmıştı.

Beşiktaş’tan aynı tarife

Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, karşılaşmada 2-0 öne geçmesine karşın ikinci yarıda yediği gollerle 90 dakikayı 2-2'lik beraberlikle tamamladı. Uzatma dakikalarında Larin'in ayağından bulduğu golle mücadeleyi 3-2 kazanan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda finale yükselirken, rakibini de bu sezon 3. kez aynı skorla devirdi.

Ligin ilk yarısında iç sahada oynanan karşılaşmadan Atiba, Larin ve Aboubakar'ın golleriyle 3-2'lik galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta sonunda ligde rakibiyle karşılaşmış ve Larin, Welinton ve Josef de Souza'nın golleriyle yine 3-2 kazanmıştı.

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda da rakibini Aboubakar, Vida ve Larin'in golleriyle 3-2 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.