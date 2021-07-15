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Beşiktaş 3. transferi Kenan Karaman’ı açıkladı

Son şampiyon Beşiktaş, Salih Uçan ve Mehmet Topal'ın ardından 3. transferini açıkladı. Milli futbolcu Kenan Karaman, siyah-beyazlılara resmi imzayı attı.

Güncellenme: 19:09, 15/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş 3. transferi Kenan Karaman’ı açıkladı

Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarında da mücadele edeceği yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar Salih Uçan ve Mehmet Topal’ın ardından Kenan Karaman transferini de açıkladı. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Rosier ve Ghezzal için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kenan Karaman’a 3 yıllık imza attırdı.

Resmi siteden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, milli futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kenan Karaman'a hoş geldin der, başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Siyah-beyazlı kulübün yeni sezon formalarını tanıttığı resmi açıklamada ismi yazılan ve sonrasında silinen Kenan Karaman, Almanya’nın Stuttgart şehrinde doğdu. Kariyerinde Hoffenheim, Hannover ve Fortuna Düsseldorf formaları giyen 27 yaşındaki hücum oyuncusu 25 kez A Milli Takım’da görev aldı.

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Yayınlanma Tarihi:19:04,