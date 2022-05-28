Beşiktaş, Abdülkerim Bardakcı için futbolcu da önerecek

Konyaspor'da başarılı sezon geçiren Abdülkerim Bardakcı'yı isteyen Beşiktaş, 5 milyon Euro'luk isteğine oyuncu takası teklif ederek cevap verecek.

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Beşiktaş, Konyaspor'un deneyimli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etmek için ısrarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, Konya'ya Salih Uçan'ın yanı sıra 2 milyon Euro önerecek. Yeşil-beyazlı kulüp 5 milyon Euro istemişti. Bu fiyatı yüksek bulan Beşiktaş, Salih Uçan'ı da önerip transferi bitirmek istiyor.

27 yaşındaki başarılı stoper için Fenerbahçe de devrede. Bu sezon Konyaspor'da kaptan olarak 33 lig maçına çıkan Abdülkerim, 5 gol-3 asistle başarılı bir performans sergiledi.