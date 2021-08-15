Beşiktaş Ağustos’ta bile Kartal gibi!

Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, ilk resmi maçını oynadığı Ağustos ayının ortasında hazır görüntüsüyle dikkat çekti.

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Türk futbolunda sezon açılışlarının ezberi haline gelen “Henüz hazır değiliz” mesajı Beşiktaş ile yerle bir oldu. Siyah-beyazlılar 15 Mayıs'ta şampiyon olarak tamamladıkları ligin ardından yeni sezona da sanki ara vermemiş gibi başladı.

19 şut çekip 6 isabet bulan, 3 gol atıp daha fazlasını kaçıran, 429 başarılı pasa imza atarken rakip ceza sahasında 34 kez topla buluşan ve kalesinde isabetli şuta izin vermeyen Beşiktaş, sezonun ilk maçı olmasına rağmen hazır bir görüntü çizdi. Siyah-beyazlılar, ağustos ayının ortasında tempolu ve istekli gözüktü. Favori gösterildiği lige iyi başlayan Beşiktaş'ın ilk 11'inde ise sadece iki yeni transfer vardı.

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YALÇIN SÜRE VERDİ

Sergen Yalçın, takımının genel görünümünü beğendiğini söylerken 10-15 gün içinde takım olarak hazır hale geleceklerini anlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, Alex Teixeira'ya önümüzdeki hafta süre vermeyi planlıyor. Teixeira'nın, milli takım arasından sonra 4. haftada oynanacak Yeni Malatya sınavında ilk 11'de yer alması planlanıyor.

TAKIMA 2 GÜN İZİN

Beşiktaş’ta Çaykur Rizespor maçı sonrası takıma iki gün izin verildi. Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK deplasmanında oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapılacak idmanla başlayacak. Sergen Yalçın'ın da Rize karşısındaki futboldan memnun olduğu ve takımına teşekkür ettiği öğrenildi.