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Beşiktaş, Ajdin Hasic’i kiralık gönderdi

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Ajdin Hasic, TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'a kiralık olarak gönderildi.

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Beşiktaş, Ajdin Hasic’i kiralık gönderdi

Beşiktaş’ın 20 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncusu Ajdin Hasic, Ümraniyespor’a kiralandı. Siyah-beyazlı ekibin transferle ilgili yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2021-22 sezonunun sonuna kadar Ümraniyespor'a geçici transfer olmuştur. Ajdin Hasic'e Ümraniyespor'da başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” denildi.

Beşiktaş, genç forveti iki yıl önce Dinamo Zagreb’ten kadrosuna katmıştı.

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