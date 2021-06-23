Beşiktaş-Aktif Reklam davasında son karar verildi

Beşiktaş ile Aktif Reklam davasında Yargıtay, siyah-beyazlı kulübü haklı buldu. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin aldığı karara göre Beşiktaş, Aktif Reklam’a para ödemeyecek. Bu kararla Beşiktaş, Aktif Reklam’a 6.5 milyon dolar gibi yüksek bir rakam ödemekten kurtuldu.

Davayla ilgilenen Beşiktaş Kulübü’nün eski Avukatı Erdem Nacak, kararın ardından yaptığı açıklamada “Uzun süredir benim yürüttüğüm bir davaydı. Yerel mahkemede kazanmıştı Beşiktaş… Sonrasında İstinaf Mahkemesi’nde de kazandık. En son davalı Yargıtay’a bu kararı götürdü. Ancak Yargıtay’da kararı onadı. Beşiktaş için çok önemliydi bu dava… Kulübümüzü büyük bir yükten kurtardık” dedi.

2004 YILINDA SÖZLEŞME FESHEDİLMİŞTİ

Beşiktaş Kulübü, 2004’te stadın reklam alanlarını pazarlamak için anlaştığı Aktif Reklam’la sözleşmeyi feshetti. Bunun üzerine iki taraf davalık oldu. Siyah-beyazlılar davacı şirket ile masaya otursa da anlaşma sağlanamadı. Davaya bakan mahkeme, Beşiktaş’ı 9,3 milyon dolar ödemeye mahkum etti. Kararın ardından kulüp, davacı şirketle anlaşarak 6,5 milyon dolara indirdiği borcu taksitlendirdi.

Aktif Reklam, Beşiktaş Kulübü’nün bir taksitin zamanında yatırılmamasını gerekçe göstererek icra yoluna gitti. Yerel mahkeme ve İstinaf Mahkemesi, Beşiktaş’ı haklı bulmuştu. Karar Yargıtay’a taşınmıştı. Son olarak Yargıtay da kararı onadı.