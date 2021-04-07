CANLI | Beşiktaş-Alanyaspor

Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Vodafone Park’ta oynanan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Geçen hafta Kasımpaşa’ya yenilerek puan farkını açma avantajını kaçıran Beşiktaş 64 puanda, Alanyaspor ise 49 puanla 5. sırada yer alıyor. Karşılaşmanın kadroları, canlı istatistik ve anlatımı haberimizde.

İLK 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk Tosun

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Davidson, Bareiro, Babacar

RÖVANŞI ALMAK İSTİYOR

Sezonun ilk yarısında Konyaspor, Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve Alanyaspor'a mağlup olan Beşiktaş, ligin ikinci yarısında oynadığı maçlarda ise rövanşları almayı başarmıştı. Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği'ni 3-0 ve Gaziantep FK'yı da 2-1 yenen siyah-beyazlılar, ilk yarıda kaybettiği son takım olan Alanyaspor karşısında da rövanşı alarak yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Rakibini bugüne kadar iç sahada 4 kez konuk eden Beşiktaş, bu 4 maçtan da galibiyetle ayrılmaya başarmıştı. Alanyasporla bugüne dek 9 resmi maçta karşı karşıya gelen siyah-beyazlıların, 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyeti bulunuyor.