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Beşiktaş, Alex Teixeira için kesenin ağzını açtı!

Beşiktaş, Brezilyalı yıldıx Alex Teixeira transferinde sona yakın. Siyah-beyazlılar, 2 yıllık sözleşmeyle 4 milyon Euro ve 1 milyon Euro bonus teklif etti. Josef’ten sonra Motta’nın devreye girmesiyle Beşiktaş’a sıcak bakan sambacının transferi çok yakın..

Ali AYDIN
Güncellenme: 09:51, 07/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş, Alex Teixeira için kesenin ağzını açtı!

Alex Teixeira transferinde olumlu ilerleyen Beşiktaş, sonuç almaya çok yaklaştı. Siyah-beyazlı yönetim, Brezilyalı 10 numaraya 2 yıllık sözleşme önerdi.

Senelik 2 milyon Euro'dan teklifini sunan Beşiktaş, başarılı performansa göre 1 milyon Euro da bonus ekledi. Gözler sambacıdan gelecek yanıta çevrildi. Josef de Souza'yla birlikte tatil yapan Teixeira, Beşiktaş hakkında oldukça güzel şeyler duymuştu.

ADEM LJAJİC'E GÜLE GÜLE

Josef’ten sonra bir dönem Beşiktaş forması giyen Ramon Motta da devreye girdi. Motta'dan olumlu bilgiler alan Teixeira'nın gelecek sezon siyah-beyazlı forma giymesi için bir engel olmadığı öğrenildi. Ailesiyle görüşecek olan 31 yaşındaki yıldız isim, önümüzdeki günlerde kesin kararını Beşiktaş yönetimine iletecek. Transfer gerçekleşirse Adem Ljajic ile yolların ayrılması bekleniyor.

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