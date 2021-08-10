Beşiktaş Alex Teixeira transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Alex Teixeira transferini resmen açıkladı. Siyah beyazlı kulüp yeni transferini Josef de Souza üzerinden paylaştığı bir videoyla duyurdu.

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Beşiktaş’ta Alex Teixeira transferi resmen açıklandı… Siyah beyazlıların uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Brezilyalı yıldız oyuncunun merakla beklenen transfer açıklaması sosyal medya hesabından paylaşılan bir video ile duyuruldu. Golcü oyuncu pandemi prosedürleri nedeniyle 7 gün karantinada kalacak ve daha sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

‘BEKLEYİŞ SONA ERDİ’

Beşiktaş Kulübü’nün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda transferde büyük rol oynayan Josef de Souza’nın Alex ile yaptığı telefon görüşmesi yayınlandı. Alex’in ‘Karantinadan sonra görüşürüz’ mesajını verdiği video ‘Bekleyiş sona erdi… Huzurlarınızda Alex Teixeira Santos!’ açıklamasıyla paylaşıldı. 31 yaşındaki on numara kariyerinde 428 maçta 172 gol ve 72 asist yaptı.

Jiangsu Suning takımından Ocak ayında ayrılan Brezilyalı oyuncu, Çin ekibi ile oynadığı son sezonda forma giydiği 20 maçta 10 gol attı, 4 asist yaptı.

1 SENELİK 3.9 MİLYON EURO

Teixeira'nın maliyeti de belli oldu. Brezilyalı yıldız ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Opsiyon tek taraflı değil iki tarafın karşılıklı onayıyla devreye girecek. 2.2 milyon Euro+başarı bonuslarıyla birlikte bu sezon 3 milyon Euro kazanacak olan sambacıya imza parası olarak 900 bin Euro ödenecek. Brezilya’dan özel uçakla gelen Teixeira 7-10 gün arasındaki karantina sürecinin ardından siyah-beyazlılarda idmanlara başlayacak.