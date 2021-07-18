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Beşiktaş Alex Teixeira’da mutlu sona yakın… Josef etkili oldu

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, vatandaşı Alex Teixeira'nın transferinde rol aldı.

Ali AYDIN
Güncellenme: 10:45, 18/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş Alex Teixeira’da mutlu sona yakın… Josef etkili oldu

Beşiktaş, uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira transferinde mutlu sona ulaştı. Birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması beklenen 31 yaşındaki futbolcunun transferinde siyah-beyazlıların orta sahası Josef de Souza bizzat rol oynadı. Brezilyalı futbolcu hem vatandaşı hem de arkadaşı olan Teixeira'nın imza parası, maç başı ücret ve diğer bonuslar konusunda önemli indirim yapmasını sağladı.

Alex Teixeira'nın Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon Euro civarında bir ücret alacağı öne sürülüyor. Teixeira'ya, Brezilya'dan dönerken “İstanbul'da görüşürüz kardeşim” mesajını veren Josef de Souza'nın arkadaşını uzun uğraşların ardından ikna ettiği öğrenildi. De Souza'nın 31 yaşındaki 10 numaraya, “Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Burada tarihe geçebilirsin. Seyircilerimizi gördüğünde ne kadar haklı olduğumu göreceksin” dediği bildirildi.

BAYRAM SONRASI İKİSİ DE GELİYOR

Beşiktaş’ta Alex Teixeira'nın imza ve sağlık kontrolünün ardından takımla çalışmalara katılması bekleniyor. Brezilyalı futbolcu çok büyük ihtimalle bayram sonrası antrenmanlara çıkacak. Siyah-beyazlılar, geçen sezon Sporting Lizbon'dan kiraladığı Valentin Rosier'i de yeniden takıma kazandırmak için yoğun çaba harcıyor. 24 yaşındaki Fransız futbolcunun da transferinin bayramın hemen ertesinde bitmesi bekleniyor.

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