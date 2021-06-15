Beşiktaş Alex Teixeira’ya 2+1 yıllık sözleşme teklif etti

Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk formasıyla adını duyuran son olarak Jiangsu Suning forması giyen ve şu sıralar boşta olan Brezilyalı yıldıza 2+1 yıllık sözleşme önerdi. Beşiktaş maaş konusunda maksimum senelik 2 milyon Euro ödeyebileceklerini 31 yaşındaki sambacıya iletti. Teixeira, 3 milyon Euro istedi ve pazarlıklar sürüyor. Bu arada Josef de Souza'nın tatilini geçirdiği ülkesinde yıldız futbolcuyla bir araya geldiği ortaya çıktı. Beraber oldukları fotoyu Instagram hesabından paylaşan Josef'in Teixeira'ya Beşiktaş hakkında olumlu bilgiler verdiği öğrenildi. Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu Suning formaları giyen, profesyonel kariyerinde 428 maça çıkan Alex Teixeira'nın 172 gol, 72 asisti bulunuyor.

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GÖZLER ÇEBİ-YALÇIN ZİRVESİNDE

1 YILLIK yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu hafta tatilini bitirip İstanbul'a dönüyor. Perşembe günü Başkan Çebi ile bir araya gelecek olan Yalçın, transfer planlamaları ve yeni sezon için kadro yapılanması konularını görüşecek. Başarılı teknik adam, geniş ve kapsamlı bir kadro istiyor. Çebi de finansal kriterlere uyulmasını talep ediyor. Zirveden nasıl bir yol haritası çizileceği merakla bekleniyor.