Beşiktaş, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı! 1 ay sonra kadroda
Altay ile oynayacağı kupa maçı hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta, Alex Teixeira 1 ay sonra kadroda yer aldı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi. Sakatlığı geçen Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira, 1 ay sonra kadroda kendisine yer buldu. Alex Teixeira, en son 27 Kasım’daki Giresunspor maçı kadrosunda yer almıştı.
Beşiktaş’ta sakalıkları devam eden Kevin N’Koudou, Mert Günok, Necip Uysal ve Gökhan Töre kamp kadrosunda yer almadı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas ve 5'e 2 çalışması ile dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı tam saha çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta Altay ile karşılaşacak.
Önder Karaveli, Altay maçı kadrosuna 22 futbolcuyu dahil etti:
- Ersin Destanoğlu
- Emre Bilgin
- Valentin Rosier
- Rıdvan Yılmaz
- Francisco Montero
- Josef de Souza
- Salih Uçan
- Michy Batshuayi
- Oğuzhan Özyakup
- Can Bozdoğan
- Atiba Hutchinson
- Mehmet Topal
- Miralem Pjanic
- Cyle Larin
- Rachid Ghezzal
- Welinton Souza
- Domagoj Vida
- Kenan Karaman
- Serdar Saatçı
- Güven Yalçın
- Umut Meraş
- Alex Teixeira