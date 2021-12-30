Beşiktaş-Altay maçında Naderi’nin penaltı isyanı

Altay'ın sol beki Muhammed Naderi, Beşiktaş'a 1-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri maçtan sonra 80. dakikada penaltı beklediği pozisyon için konuştu.

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Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Beşiktaş-Altay karşılaşmasının ardından İzmir ekibinin sol bek oyuncusu Muhammed Naderi, penaltı beklediği pozisyonla ilgili konuştu.

İranlı sol bek, 80. dakikada Beşiktaş ceza sahasında yer kalmış ve penaltı beklemişti. Ancak maçın hakemi Ali Şansalan Altaylı oyuncuya “Hakemi aldatmaya yönelik hareketi” nedeniyle sarı kart göstermişti. Naderi maçtan sonra o pozisyon için şu ifadeleri kullandı;

“Tabii ki Beşiktaş’a karşı zor maç olacağını biliyorduk. İki tarafın da önemli şansları oldu. Beşiktaş golü buldu. Bizim de pozisyonlarımız vardı ancak değerlendiremedik.”

“YÜZDE YÜZ PENALTIYDI”

“Bir parantez açmak istiyorum. Ne yazık ki hakem penaltı pozisyonunda bana sarı kart gösterdi. Neden sarı kart verdiğini anlamadım. Yüzde yüz penaltıydı. Maçtan sonra da hakemin yanına gittim ve tekrar izlemesini söyledim. Maçtan sonra da soyunma odasında izledim ve ben yüzde yüz penaltı olduğunu düşünüyorum.”