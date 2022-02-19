Beşiktaş Altay maçında tartışılan pozisyon! Penaltı itirazları…

Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın Altay'ı 1-0 mağlup ettiği maçın son anlarından çok tartışılan bir penaltı pozisyonu yaşandı. Dakikalarca VAR'da incelenen pozisyonun ardından hakem Volkan Bayarslan devam kararı verdi.

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Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş’ın Altay’ı sahasında 1-0 mağlup ettiği maçta son dakika tartışmalara neden olan bir pozisyon yaşandı.

Altay’ın beraberlik golü için yüklendiği son atakta sol kanattan topu alan Leandro Kappel çalımını attı, çaprazdan vuruşunu yaptı ve top direkten döndü. Dönen topu Martin Rodriguez takip etti ve sol çaprazdan içeriye doğru ortasını gönderdi ancak savunma bir kez daha araya girdi.

DAKİKALARCA İNCELENDİ

Yaşanan karambolde Altaylı oyuncular, Kerem’in topa elle müdahale ettiği itirazında bulundu. Uzun süre VAR’dan incelenen pozisyondan sonuç çıkmadı. Elle oynama şüphesiyle dakikalarca üzerinde durulan pozisyonda ‘devam’ kararı çıktı. Hakem Volkan Bayarslan kendisine gelen bilgi sonrası pozisyonun devamında ofsayt tespit edildiğine karar verip endirekt serbest vuruş verdi.

Sosyal medyada da oldukça konuşulan o pozisyona Altay takımı uzun süre itiraz etti ve sportif direktör Tuna Üzümcü, maçın bitiminin ardından hakem Volkan Bayarslan’a yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kart gördü.