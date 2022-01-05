Beşiktaş Antalyaspor maçı sonrası Süper Kupa sahibini buldu

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Kupa maçında Doha'da karşılaştı. Normal süresi berabere tamamlanan karşılaşmada uzatma dakikalarında da gol gelmeyince, Süper Kupa şampiyonunu penaltı vuruşları belirledi. Kupayı müzesine götüren Beşiktaş, tarihi bir zafere de imza atmış oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Turkcell Süper Kupa mücadelesinde 2020-2021 Yılı Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor, Katar'ın başkenti Doha'da karşı karşıya geldi.

Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda oynanan maçın normal süresi 1-1 berabere biterken, uzatma dakikalarında iki takım da gol atmayı başaramadı. Beşiktaş, penaltı vuruşlarında rakibine toplamda 5-3 üstünlük sağlayarak Süper Kupa’yı ikinci kez müzesine götürdü.

Beşiktaş böylece Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı kazanarak tarihinde ilk kez üçleme yapmış oldu.

Öte yandan Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson’ın maçın adamı seçildi.

BEŞİKTAŞ PENALTILARDA HATA YAPMADI

Penaltı vuruşlarında Beşiktaş Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Atiba Hutchinson ve Domagoj Vida’nın golleriyle Süper Kupa’nın sahibi oldu.

Antalyaspor ise Güray Vural ve Hakan Özmert ile ağları bulurken, Mustafa Erdilman’ın vuruşunu Ersin Destanoğlu kurtardı. Sherel Floranus’un vuruşunda ise top direkten geri geldi.

PERDEYİ ATIBA AÇTI

Oldukça temposuz başlayan karşılaşmanın ilk yarım saatinde iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı. Kısır geçen maçta Beşiktaş’ı öne geçiren gol 33. dakikada geldi. Kenan Karaman’ın pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Valentin Rosier bekletmeden ortasını yerden uzak direğe doğru göndermek istedi. Savunmadan seken top altpas gerisinde Atiba Hutchinson’ın önünde kaldı. Tecrübeli oyuncu yerden tek vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.

Atiba Hutchinson’ın kaydettiği gol, pek fazla pozisyonun yaşanmadığı ilk yarının sonucunu belirledi.

İNANILMAZ GOL KAÇTI

Beşiktaş, ikinci yarının hemen başında inanılmaz bir pozisyondan yararlanamadı. Valentin Rosier’in pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topu kontrol eden Kenan Karaman son çizgiye inerek ortasını yerden altıpas alanına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Cyle Larin savunmadan önce topa vurmayı başardı ancak meşin yuvarlak boş kalenin hemen üzerinden dışarı gitti.

İkinci yarının son yarım saatinde yapılan değişikliklerle beraberlik için ataklarını sıklaştıran ve Beşiktaş’ı bunaltan Antalyaspor, aradığı golü 74. dakikada buldu. Kullanılan kornerde ceza sahasının dışına çıkan topa sert bir şut çeken Güray Vural’ın vuruşunda Atiba Hutchinson’a çarpan top yön değiştirdi ve kaleci Ersin Destanoğlu’nu yanıltarak ağlara gitti.

KUPANIN SAHİBİNİ PENALTILAR BELİRLEDİ

Normal süresi Atiba Hutchinson’un hem rakip hem de kendi kalesine attığı karşılıklı gollerle 1-1 sona eren karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında gol olmayınca Süper Kupa’nın sahibini penaltı vuruşları belirledi.

Beşiktaş, Süper Kupa’da altıncı kez yer aldı ve 2006’dan sonra ikinci kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Beşiktaş, dört kez ise (2007, 2009, 2016 ve 2017) kaybeden taraf oldu. Antalyaspor ise ilk Süper Kupa mücadelesinden boynu bükük ayrıldı.

Katar ise Almanya’nın ardından bu organizasyona ev sahipliği yapan ikinci yabancı ülke oldu.

BEŞİKTAŞ’TA 11, ANTALYASPOR’DA 4 EKSİK

Son 3 günde yaşanan corona virüsü ve grip vakaları yüzünden Beşiktaş 11, Antalyaspor ise 4 eksikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlıların kadrosunda A takım düzeyinde ilk 11 haricinde sadece 3 oyuncu bulunurken, diğer 4 futbolcu ise altyapıdan kadroya dahil edildi. Siyah beyazlılarda kalede Ersin oynarken, defans dörtlüsü Rosier, Vida, Montero ve Rıdvan’dan oluştu. Pjanic, Josef ve Atiba’nın orta sahada bulunduğu takımda, hücum hattında ise Kenan, Larin ve Batshuayi yer aldı.

Antalyaspor ise karşılaşmaya Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Doğukan, Poli, Milosevic, Güray, Ghacha, Crivelli ilk 11’iyle çıktı.

DÜNYA KUPASI PROVASI YAPILDI

Katar’ın 2022 Dünya Kupası için yeniden yaptığı Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda bu organizasyonun resmi provası da yapıldı.

Tamamen FIFA’nın istediği Dünya Kupası kurallarının geçerli olduğu iki gün boyunca olağanüstü güvenlik tedbirlerinin alındığı görüldü. Arasında oldukça fazla mesafe olan iki ayrı güvenlik bölgesi oluşturulan statta, Katar’ın “HES kodu” olan “Ehteraz” programının onay vermediği kişiler stadın en dış güvenliğinden dahi içeri alınmadı.

Stat içinde de süren güvenlik ve konum hassasiyetlerinin çok fazla üst düzeyde olması Türkiye’den gelen protokol, basın mensubu ve taraftarların zaman zaman sıkıntı yaşamasına sebep oldu.

Tüm stat sınırları içinde tam kapsamlı sigara yasağı olması sebebiyle, güvenlik bölgesinden geçişte yiyecek ve içeceklerin yanı sıra, sigara, çakmak ve kibritlerin de toplandığı dikkat çeken önlemlerden biriydi.

MAÇA İLGİ BEKLENENDEN AZ OLDU

2016 yılında yeniden yapılan ve 40 bin 740 kapasitesi olan statta maça ilgi beklenenin altında kaldı. Maç için satıldığı açıklanan 5 bin bilete ek olarak, gün boyunca Katar’da yaşayan Türk vatandaşlarına da çağrılar yapılarak maç davetiyesi sağlandı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI