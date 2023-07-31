Beşiktaş, Ante Rebic’i KAP’a bildirdi! İşte maliyeti…

Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Hırvat oyuncu Ante Rebic'in transfer maliyetini KAP'a bildirdi.

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Beşiktaş 4. transferini Ante Rebic ile yapacak. Dün özel uçakla İstanbul’a getirilen Rebic için resmi açıklama yapıldı. Siyah-beyazlılar, Hırvat oyuncunun transferi için İtalya Serie A ekibi Milan ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

YILLIK 2.5 MİLYON EURO

Beşiktaş’ta 7 numaralı formayı terletecek olan 29 yaşındaki kanat oyuncusu için KAP’a maliyet ve sözleşme şartları da bildirildi. Buna göre Rebic, Kartal’a attığı 2 yıllık imza karşılığı senelik 2.5 milyon Euro kazanacak. Beşiktaş ayrıca oyuncuya 280 bin Euro imza parası verildiğini ve süreye bağlı olarak azami 10 bin Euro maç başı ücret ödeneceğini duyurdu.

Milan’ın 4 sezon boyunca forması giyen Rebic, İtalyan ekibi ile çıktığı 123 maçta 29 gol attı ve 17 asist yaptı.

Geçen sezon 31 karşılaşmada görev yapan Rebic, 3 gol 2 asistlik katkıda bulundu.

29 yaşındaki oyuncu 41 kez de Hırvatistan milli takımının formasını giydi.