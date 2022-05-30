Beşiktaş aradığı golcüyü komşuda buldu

Golcü sorunu çeken Beşiktaş, aradığı ismi komşu Bulgaristan'da buldu. Adam Buksa'yı elinden kaçıran Beşiktaş'ın B planı hazır...

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş, yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek için adım attı. Genç ve kaliteli bir forvet için kollar sıvandı. Siyah-beyazlılar, Ekvadorlu forvet Jordy Caicedo ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı. Kulüp yetkileri, 24 yaşındaki santrforun formasını giydiği Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımının yöneticileriyle pazarlıklara devam ediyor.

Beşiktaş, bonservis bedeli olarak 2.5 milyon Euro'ya anlaşma sağlamak üzere…

BAŞAKŞEHİR DE İSTEMİŞTİ

Beşiktaş’ın gündemindeki Jordy Caicedo, geçen sezon 22 gol, 1 asistle CSKA Sofya'da yıldızını parlattı. Ekvador Milli Takımı'nda da 8 maçta 1 golü bulunan Caicedo, daha önce ligimizden Başakşehir ve Konyaspor'un da gündemine gelmişti.

Daha önce Ekvador ekipleri Universidad Catolica ve El Nacional ile Brezilya'dan Vitoria formaları giyen 24 yaşındaki oyuncu, 2021 Şubat ayında CSKA Sofia'ya transfer oldu.

BUKSA ELDEN KAÇTI

Beşiktaş’ın golcü transferinde A Planı olan Adam Buksa elden kaçtı. Uzun süre Amerika Futbol Ligi MLS yönetimiyle bonservis pazarlığı yapan Beşiktaş yönetimi istediği sonuca ulaşamadı.

Fransa Ligi'nin alt sıra takımlarından Lens, oyuncunun bonservisini 6 milyon Euro karşılığı aldı. Siyah-beyazlılar daha önce de mali nedenlerle görüşmeleri uzattığı Tokmac Chol Nguen'i İstanbul'a getirmesine rağmen transfer edememişti.