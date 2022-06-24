Beşiktaş, Arçelik ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Beşiktaş, forma sırt sponsorluğu için Arçelik ile 3 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü forma sırt sponsorluğu için Arçelik Pazarlama A.Ş. ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Siyah beyazlı kulübün KAP’a yaptığı bildirimde yeni sezonla birlikte formada ‘Beko’ markasının yer alacağı duyuruldu.
İŞTE BEŞİKTAŞ’TAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Beko, Futbol A Takımımızın Forma Sırt Sponsoru Oldu
Beşiktaş Futbol A.Ş., Futbol A Takımımızın forma sırt sponsorluğu için Arçelik Pazarlama A.Ş. ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:
“Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sırt Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için toplam 92.682.300 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır.”